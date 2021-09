Inter-Real Madrid non è stata solo la prima giornata di Champions League per nerazzurri e ‘blancos’, ma anche l’occasione per parlare di mercato. Coinvolti due nomi

L’ennesimo infortunio occorso a Stefano Sensi domenica nel pari di Marassi contro la Sampdoria, sta facendo riflettere l’Inter in vista del futuro. Il centrocampista ex Sassuolo infatti non ha quasi mai garantito continuità di impiego e di rendimento, a causa dei molteplici problemi fisici che hanno fin qui ampiamente caratterizzato le sue annate in nerazzurro. Anche questa stagione è iniziata col piede sbagliato e rischia di rappresentare l’ultimissima chance a disposizione dello stesso Sensi. Il centrocampista italiano ormai non convince più del tutto ed è difficile fare affidamento su di lui dal punto di vista fisico visti i tanti precedenti. Per questa ragione la dirigenza meneghina potrebbe presto muoversi di conseguenza a caccia di un sostituto per allungare le rotazioni in mediana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, mirino in casa Real Madrid: apertura per Ceballos ma è coinvolto Lautaro

Proprio in relazione al centrocampo, Inter-Real Madrid giocata questa sera a San Siro, per la prima giornata di Champions, può essere l’occasione per fare quattro chiacchiere in relazione al profilo di Dani Ceballos che piace sempre anche al Betis.

Il Real potrebbe favorire all’Inter un prestito con diritto di riscatto a gennaio in cambio magari di un’apertura da parte del club di Suning a trattare l’eventuale cessione futura di Lautaro Martinez a giugno. Nessun accordo scritto, ma una sorta di scambio di favori tra Inter e Real Madrid nel caso in cui i nerazzurri decidesse di aprire uno spiraglio futuro per la partenza del proprio fenomeno argentino. Al tempo stesso gli spagnoli a gennaio cederanno comunque Ceballos, desideroso di cambiare aria. Su di lui c’è l’ex Betis, ma una chiama dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola.