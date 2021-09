La Juventus ne cede tre e tenta l’assalto | C’è l’apertura

Continua il lavoro della Juventus tra acquisti e cessioni da urlo: l’apertura del top player verso l’addio, le cessioni

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero vuole allestire una rosa super competitiva per puntellare ogni reparto nel dettaglio. Così la stessa dirigenza torinese è alla ricerca di profili di livello assoluto per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE>>> “Via a gennaio” | Liverpool-Milan infiamma il mercato

LEGGI ANCHE >>> Bakayoko non convince: colpo low cost | KO Juventus, Inter e Roma

Calciomercato Juventus, Tielemans può liberarsi

La Juventus potrebbe così pensare a tre cessioni eccellenti per allestire un tesoretto utile ad acquistare il top player del Leicester, Youri Tielemans. Il centrocampista belga è stato uno degli uomini in più della compagine inglese ed è in scadenza di contratto nel giugno 2023. Così le big d’Europa avrebbero messo gli occhi sul suo profilo per provare il colpo avvincente per rinforzare la zona centrale di campo. Sulle sue tracce ci sarebbero le big inglesi, come Liverpool e Manchester United subito in prima fila, ma lo stesso club italiano potrebbe pensare alle cessioni di Ramsey, McKennie ed anche eventualmente quella di Rabiot per arrivare al centrocampista belga.

Lo stesso giocatore avrebbe aperto le porte per una possibile cessione ad una big, mentre il Leicester sta provando a convincerlo per il rinnovo contrattuale. Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il futuro di Tielemans, voglioso anche di provare una nuova avventura.