Il Napoli riesce a riagganciare una partita che sembrava ormai persa: la doppietta di Osimhen trascina i partenopei contro il Leicester

Il Napoli tira fuori il carattere e nel secondo tempo riprende una partita che si era tremendamente complicata in casa del Leicester. Si apre dunque con un 2-2 l’avventura in Europa League dei partenopei, in una partita che poteva finire molto peggio.

Infatti dopo soli nove minuti dall’inizio della partita Ayoze Perez infila Ospina e porta in vantaggio gli inglesi. Il Napoli ci prova e crea occasioni, ma poco dopo l’ora di gioco sono ancora le ‘Foxes’ ad andare in gol con Harvey Barnes che fa 2-0. Dopo soli cinque minuti dal gol del raddoppio sale in cattedra Victor Osimhen che prima segna il gol del 2-1 e poi a tre minuti dalla fine realizza la doppietta personale che vale il 2-2 finale. Un ottimo punto portato a casa dalla squadra di Spalletti contro la squadra più difficile del gruppo C.

Leicester-Napoli 2-2: tabellino e classifica

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans (46′ Soyuncu), Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare (78′ Maddison); Perez (46′ Tielemans), Daka (70′ Lookman), Barnes; Iheanacho (88′ Vardy). A disp. Ward, Vardy, Albrighton, Amartey, Choudhury, Ricardo Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas. All. Rodgers

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit (84′ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa (84′ Petagna); Lozano (64′ Politano), Zielinski (64′ Elmas), Insigne (74′ Ounas); Osimhen. A disp. Idasiak, Boffelli, Manolas, Zanoli. All. Spalletti

Arbitro: Tiago Martins (POR)

Ammoniti: Ndidi (L), Soumare (L), Di Lorenzo (N), Vestergaard (L), Soyuncu (L), Rrahmani (N)

Espulsi: Ndidi al 92′ per doppia ammonizione

Marcatori: 9′ Perez (L), 64′ Barnes (L), 69′ e 87′ Osimhen (N)