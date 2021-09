Juventus, l’annuncio su Allegri: “Nedved gli ha chiesto scusa”

Il giornalista Claudio Pea, intervenendo a Radio Amore Campania, fa due rivelazioni bomba sulla Juentus

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus è stato accolto favorevolmente dai tifosi e dall’ambiente bianconero in generale, ma quando il tecnico livornese era stato allontanato si era parlato di attriti con Pavel Nedved. Queste incomprensioni, evidentemente, sono state superate e il giornalista Claudio Pea, intervenendo ai microfoni di Radio Amore Campania, ha rivelato un retroscena sul rapporto tra i due. “Ho saputo che è stato Nedved a chiedere scusa ad Allegri, mentre Paratici è stato mandato via”, ha detto Pea. Sarebbe stato, dunque, il vice presidente della Juventus a compiere il passo decisivo per stemperare la tensione tra i due.

Rivelazione shock su Pioli: “Allenerebbe la Juve anche gratis”

Pea ha sganciato anche un’altra bomba, in questo caso riguardante l’allenatore del Milan Stefano Pioli: “Pioli? Ha due facce… Fa il rossonero quando tutti sanno che allenerebbe la Juventus anche gratis”.

Spazio, infine al calciomercato, con il giornalista che ha parlato del motivo per cui non è arrivato Donnarumma: “La Juventus non ha preso Donnarumma perché non è riuscita a vendere Szceszny”.