Nuovo bomber al Milan: può essere lui il post Ibrahimovic e Giroud

Il Milan pensa già al post Ibrahimovic e Giroud: grande occasione dalla Premier League. Tutte le cifre e i dettagli

Il ritorno di Ibrahimovic e il recente arrivo di Giroud hanno permesso al giovane Milan di Pioli di fare il definitivo salto di qualità verso il ritorno in Champions League. La squadra rossonera ha via via acquisito una nuova mentalità, riportandosi in breve tempo dove le compete. Già a partire dalle prossime sessioni di calciomercato, però, per Maldini e Massara sarà tempo di iniziare a pianificare il post Ibra e Giroud. La carta di identità dei due attaccanti (rispettivamente di 39 e 34 anni) impone infatti alla dirigenza di sondare il bomber del futuro. In questo senso, una possibile occasione potrebbe presentarsi dalla Premier League e dai campioni d’Europa del Chelsea: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan sulle tracce di Werner: occasione per il 2022!

Il ritorno per oltre 110 milioni di Romelu Lukaku potrebbe chiudere le porte del Chelsea a Timo Werner. L’attaccante tedesco ha vissuto una prima stagione sottotono dal punto di vista personale, e l’acquisto dell’ex Inter ha confermato che il 25enne non ha convinto come centravanti titolare. L’ex Lipsia scala così nelle gerarchie di Tuchel, e non è escluso che possa lasciare Stamford Bridge nelle prossime sessioni di calciomercato per ritrovare la titolarità ed un ruolo da assoluto protagonista. Una squadra che potrebbe sicuramente offrirgli questa chance è il Milan: la società rossonera ha riacquistato appeal con il ritorno in Champions League, e come detto presto andrà alla ricerca del nuovo attaccante del futuro.

Werner potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose alla luce della sua situazione ai ‘Blues’, anche attraverso la formula del prestito con riscatto futuro. La sua valutazione si è già abbassata intorno ai 40-45 milioni di euro. Maldini e Massara sono alla finestra in vista del 2022.