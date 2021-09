Scambio e ritorno in Germania: la strategia per l’erede di Chiellini

Missione difesa per la Juventus che l’anno prossimo dovrà ringiovanire il reparto. Ipotesi dalla Germania con la ‘benedizione’ di Chiellini. Scambio con McKennie

L’incedere incalzante dell’età e una condizione fisica non sempre al top spingeranno presto la Juventus a fare attente valutazioni sulla situazione della propria difesa. Bonucci e de Ligt ad oggi partono titolari tra i centrali, con Chiellini autentico jolly in base alle condizioni fisiche del caso. Il capitano, al netto di problematiche, mantiene infatti sempre uno standard di rendimento molto alto, ma visti i suoi 37 anni appare impensabile continuare a puntare con troppa costanza su di lui anche per il futuro. Per questa ragione la prossima estate potrebbe essere quella giusta per far arrivare alla corte di Allegri un vero e proprio erede del leader difensivo dell’Italia di Mancini. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Akanji per il dopo Chiellini: spunta lo scambio in Germania

È stato lo stesso Chiellini nei giorni scorsi, prima della partita contro la Svizzera, ad elogiare le qualità di Manuel Akanji, forte difensore del Borussia Dortmund classe 1995 che ha gran potenziale ed ha già raccolto tanta esperienza a livello internazionale. Per caratteristiche potrebbe essere proprio l’elvetico l’uomo giusto su cui puntare, con tanto di ‘benedizione’ dello stesso Chiellini.

Akanji ha infatti un valore di mercato che si aggira sui 30 milioni di euro, ma ha anche un contratto in scadenza a giugno 2023 che permette qualche margine di manovra. La Juventus dal canto suo potrebbe anche provare a cavalcare la situazione proponendo invece uno scambio alla pari con Weston McKennie, jolly di centrocampo che ha fatto benissimo alla corte di Pirlo, ma che con Allegri non sembra aver ancora trovato il feeling giusto. Dal punto di vista tattico per l’allenatore bianconero resta un rebus complesso da decifrare e non ha iniziato col piede giusto la stagione sotto ogni punto di vista, motivo per cui, se le cose non dovessero cambiare, una partenza non andrà esclusa. McKennie al contrario al BVB potrebbe essere accolto con calore visto anche il suo passato in Bundesliga con la maglia dello Schalke.