Il Tottenham pesca ancora in Serie A: Paratici spaventa Inter e Milan

Inter e Milan dovranno guardarsi dagli assalti del Tottenham per due big che militano in nerazzurro e rossonero.

Il Tottenham ha iniziato un percorso di ricostruzione della squadra, partendo dal suo nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus, durante il calciomercato estivo ha portato a Londra il difensore Cristian Romero e il portiere Pierluigi Gollini. I nove punti raccolti nelle prime tre giornate indicano che la strada è quella giusta, ma la rosa verrà ancora rinforzata tra la prossima finestra di gennaio e quella di giugno. I due nomi in cima al taccuino di Paratici sarebbero quelli di Kessie del Milan e di De Vrij dell’Inter.

Il Tottenham pronto all’assalto a Kessie e De Vrij

Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto nel 2022 e ancora non sembra vicino un accordo con i rossoneri per il rinnovo. Il Tottenham potrebbe tentarlo con un’offerta di ingaggio superiore a quella proposta dai rossoneri e tentare il colpaccio a zero.

Il difensore olandese, invece, ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023. Il suo procuratore, Mino Raiola, vanta ottimi rapporti con Paratici e potrebbe favorire una buona riuscita dell’operazione e facilitare l’intesa tra Inter e Tottenham.