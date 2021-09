David Luiz in Serie A: arriva l’annuncio del brasiliano

David Luiz è attualmente svincolato ed è stato accostato alla Serie A, in particolare Lazio e Salernitana: arriva l’annuncio del brasiliano

È stato un calciomercato complicato per la Serie A. Il calcio italiano, per via della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, si è visto costretto a perdere diversi campioni, che avevano portato il nostro campionato ad un livello molto elevato. La squadra più colpita è stata senza dubbio l’Inter. I campioni d’Italia in carica hanno dovuto rinunciare nell’ordine a Conte, Hakimi e Lukaku. Tre partenze pesantissime, alle quali Marotta e la dirigenza però hanno saputo rispondere egregiamente, mantenendo un gruppo ampiamente competitivo per lo scudetto.

Molto dolorosa per il Milan, poi, la perdita di Donnarumma a parametro zero, andato al ricco PSG. Ha chiuso il cerchio la Juventus, con il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United a pochi giorni dalla chiusura della finestra di trasferimenti. Ma non è tutto da buttare: sono arrivati anche colpi importanti, vedi Abraham e Giroud, oltre a una lunga lista di allenatori di prim’ordine. Alcune società, inoltre, continuano a tenere d’occhio gli svincolati. Tra questi spicca certamente David Luiz, difensore che è stato accostato in queste ore a Salernitana e Lazio. A tal proposito, è arrivato l’annuncio del difensore brasiliano.

Annuncio di David Luiz sul futuro

David Luiz e il possibile approdo immediato in Serie A. I biancocelesti hanno bisogno di acquistare un difensore – che durante la sessione non è arrivato -, mentre i ‘Granata’ sognano un altro colpaccio a zero dopo Ribery. Entrambe le opzioni, però, non prenderanno corpo. Lo stesso difensore ha provveduto a smentire tramite un’Instagram Story le voci di mercato che lo hanno visto protagonista ultimamente.

“Ogni giorno una fake news diversa – dice l’ex Chelsea e Arsenal -. Ogni giorno un bugiardo diverso. Pertanto sta a noi scegliere se vogliamo crederci!”. David Luiz non ha ancora trovato una squadra, ma a meno di sorprese il suo trasferimento non sarà in Italia.