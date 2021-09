Milan, uno degli esuberi verso l’addio: c’è la data della firma

Il Milan è a un passo dal chiudere l’accordo con il Cska di Mosca per la cessione di uno dei giocatori fuori dal progetto tecnico.

L’esclusione dalla lista Champions è stato soltanto l’ultimo segnale che indica una strada tracciata da tempo. Samu Castillejo è ormai ai margini della rosa del Milan e una sua cessione era da tempo in cima alla lista degli obiettivi da raggiungere in questa sessione di calciomercato. I dirigenti rossoneri non sono riusciti a chiudere l’operazione entro il 31 agosto, ma ci sarebbe un accordo con un club russo per il prestito dell’esterno spagnolo.

Milan, il Cska nel futuro di Castillejo

I club della Russian Premier League, infatti, hanno tempo fino al 7 settembre per tesserare i calciatori e, secondo quanto riportato dal sito ‘eurostavka.ru’, l’intesa con il Milan sarebbe vicinissima. Al punto sarebbero state già avviate le pratiche per ottenere un visto per l’esterno spagnolo.

L’accordo prevederebbe il prestito annuale del ventiseienne, che ha un contratto con i rossoneri in scadenza nel 2023.