Reazione immediata del Milan per Kessie: lo scambio esclude la Juventus

Il futuro di Franck Kessie fa discutere non poco in ottica calciomercato. Il Milan prepara la mossa giusta per il centrocampista con la Juventus tagliata fuori

Il Milan ha iniziato al meglio la stagione, sulla scia dell’ottimo lavoro costruito da Stefano Pioli. I rossoneri, però, devono fare i conti anche con il calciomercato e in particolare con i rinnovi di contratti, tema che sta rendendo molto difficile la vita di Paolo Maldini e della dirigenza del club. Dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, infatti, un altro nome costituisce ormai un vero e proprio caso per i rossoneri: stiamo parlando di Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano ha fatto particolarmente bene a Milan nelle ultime stagioni, caratterizzandosi per qualità atletiche, tecniche e fisiche. Un calciatore fondamentale e che la dirigenza sta cercando di trattenere, vista la scadenza a giugno 2022. Il futuro è tutto da scrivere, ma intanto il calciatore, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, pare aver declinato la proposta da 6,5 milioni netti a stagione: alle spalle ci sarebbe il PSG con un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan, però, non ha intenzione di restare a guardare e prepara il piano per arrivare al calciatore.

Il piano del Milan per Kessie: scambio per l’addio anticipato

Il futuro di Kessie potrebbe evolversi, invece, con una nuova direzione. Il centrocampista, infatti, potrebbe essere diretto verso la Premier League e in particolare verso il Manchester United. Il Milan, a questo punto, preferirebbe cedere il calciatore già a gennaio, in modo da monetizzare dal suo addio. Il Red Devils sono in aria di grandi ristrutturazioni a centrocampo e potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Donny van de Beek. Uno scambio che taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa al centrocampista olandese, accostato spesso ai bianconeri nel recente passato.