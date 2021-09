Assalto a McKennie: la Juventus batte Mourinho con lo scambio

La Juventus potrebbe cedere il proprio centrocampista in Premier League e si cerca lo scambio per rinforzare la rosa a gennaio

È stato un finale di calciomercato imprevedibile per la Juventus, che all’improvviso si è ritrovata senza Cristiano Ronaldo e ha provato a rimpiazzarlo a dovere senza però riuscirci. È stato cercato il colpo Mauro Icardi ma alla fine è l’argentino è rimasto al Paris Saint-Germain e i bianconeri hanno ingaggiato Moise Kean.

LEGGI ANCHE >>> Juventua, Pogba (quasi) impossibile: Raiola porta l’erede

La società inoltre ha chiuso per il colpo Manuel Locatelli, ma non è riuscita a chiudere per tutti i movimenti che voleva effettuare a centrocampo. McKennie è un elemento cedibile, ad agosto non sono arrivate offerte ma un club di Premier League si è fatto avanti per provare il colpo a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Il Tottenham pesca ancora in Serie A: Paratici spaventa Inter e Milan

Calciomercato Juventus, l’Aston Villa cerca McKennie: scambio con Douglas Luiz

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il calciatore americano piace all’Aston Villa che sarebbe pronto a trattare nel mese di gennaio. La Juventus sarebbe disposta a cederlo ma avrebbe le idee chiare sul da farsi: la ‘Vecchia Signora’ infatti potrebbe provare a effettuare uno scambio con il club inglese per portare a Torino il centrocampista Douglas Luiz. Il calciatore piace anche a Jose Mourinho per la sua Roma ma i bianconeri sarebbero pronti a beffarlo e soffiare un obiettivo. Entrambi i calciatori sono extracomunitari pertanto non ci sarebbero problemi negli slot.

LEGGI ANCHE >>> Milan al centro delle critiche | Il prezzo è esorbitante

Il classe 1998, fresco di vittoria alle Olimpiadi con il Brasile, è un mediano che segna poco ma dà un supporto importante in mezzo al campo e in questa nuova stagione ha collezionato due presenze in Premier League.