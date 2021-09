Juventua, Pogba (quasi) impossibile: Raiola porta l’erede

Asse Juve-Raiola e a Torino può sbarcare il nuovo Pogba. Ecco i dettagli

Pogba è in scadenza a giugno 2022. Non lui, ma il suo contratto col Manchester United. Anche se non è da escludere la presenza di una opzione per il rinnovo unilaterale fino al 2023. I tifosi della Juventus sognano il ritorno del francese a Torino, tuttavia il club bianconero non sembra più propenso a elargire mega ingaggi (quello attuale del ‘Polpo’ tocca i 15 milioni di euro netti). Il bilancio piange… L’addio di Cristiano Ronaldo va visto come il finale di un libro che Andrea Agnelli non intende più riaprire. Il nuovo ciclo juventino passa dai giovani, possibilmente poco costosi – almeno lato stipendio – bravi e rivendibili in futuro qualora ce ne fosse bisogno. Per questo Pogba è (quasi) impossibile, tutt’altro invece quello che da molti viene considerato un po’ il suo erede: stiamo parlando di Ryan Gravenberch, pure lui rappresentato da Mino Raiola.

Olandese di appena 19 anni, Gravenberch è uno spilungone di un metro e novanta con potenzialità ancora in parte inespresse. In Patria e non solo viene appunto definito il ‘nuovo’ Pogba e su di lui c’è ovviamente mezza Europa, Barcellona e Real in testa oltre ai top club inglesi.

Calciomercato Juventus, Gravenberch con lo sconto

I rapporti sempre più saldi con Raiola, vedi gli ultimi affari Kean e Ihattaren, e la scadenza del contratto con l’Ajax fissata a giugno 2023 possono consentire alla Juve di prendersi l’estate prossima il ragazzo a condizioni favorevoli, sui 18-20 milioni al massimo.

