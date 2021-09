Colpo Milinkovic: il Milan anticipa tutti con la mossa a sorpresa

Il Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo ed è pronto a sacrificare Romagnoli: via a gennaio per l’assalto a giugno

Il Milan ha vissuto un calciomercato particolare e importante in questa estate. Prima c’è stato l’addio a parametro zero di elementi importanti come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma ha comunque vissuto anche un buon mercato in entrata che ha permesso di partire al meglio in Serie A con un doppio successo.

LEGGI ANCHE >>> Juventua, Pogba (quasi) impossibile: Raiola porta l’erede

Ora la società inizia già a pensare alle mosse da attuare nel futuro e potrebbe esserci un altro addio nei prossimi mesi. A gennaio infatti la società potrebbe salutare Alessio Romagnoli, visto che ha un contratto in scadenza a fine stagione e non sembra essere più un elemento fondamentale della difesa. Su di lui potrebbe esserci l’interesse della Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Il Tottenham pesca ancora in Serie A: Paratici spaventa Inter e Milan

Calciomercato Milan, Romagnoli alla Lazio come ‘anticipo’ per Milinkovic

I biancocelesti dunque potrebbero pensare di rinforzare la difesa già nel mese di gennaio con un colpo low cost come Romagnoli e il Milan potrebbe anche agevolare la riuscita della trattativa ma ad una condizione. I rossoneri infatti potrebbero cedere il difensore centrale proprio alla Lazio prima della scadenza del contratto come anticipo per tentare poi un assalto per Milinkovic nel mese di giugno.

LEGGI ANCHE >>> Milan al centro delle critiche | Il prezzo è esorbitante

Il serbo classe 1995 è stato seguito da diverse squadre importanti in passato, tra cui la Juventus, ma il Milan avrebbe in mente il piano per superare tutti anticipando la cessione di Romagnoli proprio alla Lazio.