Milan al centro delle critiche | Il prezzo è esorbitante

Il Milan ha reso noto il prezzo dei biglietti per la prossima gara di Champions League contro l’Atletico: rossoneri al centro delle critiche

L’ambizioso Milan di Pioli vuole puntare in alto in questa stagione. I rossoneri hanno iniziato alla grande il campionato, non tanto per i successi ottenuti contro Cagliari e Sampdoria, quanto per le buonissime prestazione messe in campo con entrambe. Ora ad attendere gli uomini di Pioli c’è il big match contro la Lazio di Sarri, partita che si disputerà a San Siro domenica 12 settembre alle ore 18:00. Pochi giorni dopo, inoltre, ci sarà il debutto del ‘Diavolo’ in Champions League contro l’Atletico Madrid, nella competizione tanto mancata al club di Via Aldo Rossi in questi anni.

LEGGI ANCHE>>> Kessie in bilico | Erede a zero e duello con la Juventus

A tal proposito, però, volano già le prime critiche riguardo ai prezzi dei biglietti dei vari settori dello Stadio che il Milan ha comunicato ai suoi tifosi. Le cifre sono indubbiamente molto elevate e risentono ovviamente degli effetti causati dalla pandemia da Covid-19. Sulla questione è intervenuto anche il noto giornalista Fabio Ravezzani, che parla così sul proprio profilo Twitter: “120 euro in curva per assistere a Milan-Atletico Madrid in Champions League. È tutto, Vostro Onore”.