Il rinnovo di Franck Kessie è al centro dei pensieri del Milan che rischia però un altro caso Donnarumma-Calhanoglu. In caso di addio caccia aperta al sostituto che potrebbe arrivare dalla Francia

Dopo i casi Calhanoglu e Donnarumma di inizio estate, il Milan teme di rivivere lo stesso incubo anche con Franck Kessie. I rossoneri sono da tempo al lavoro sul rinnovo contrattuale del centrocampista ivoriano, in scadenza attualmente a giugno 2022, e voglioso anche di restare a San Siro. A complicare le cose c’è però la forte distanza economica tra le parti: attualmente Kessie percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro e i rossoneri hanno provato ad ora a triplicare l’ingaggio, portandolo a 6,5 milioni. La richiesta del procuratore è di 8 milioni netti a stagione: una situazione che inizia a far ventilare brutti presagi in casa milanista, vista anche la grande attenzione del solito Paris Saint Germain sul ragazzo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Kessie in bilico: sfida alla Juve per Kamara per il centrocampo

La speranza è che club e agente possano trovare un accordo nelle prossime settimane, scongiurando così un altro addio importante a parametro zero. Qualora non si arrivasse a dama però il Milan dovrebbe per forza di cose andare a caccia di un sostituto in mediana. Nello specifico potrebbe tornare di moda il profilo del classe 1999 del Marsiglia, Boubacar Kamara. Si tratta di un centrocampista francese, ben strutturato fisicamente, con grande potenziale di crescita in grado di dare solidità al reparto.

L’OM e la famiglia di Kamara sono ancora lontani dal trovare un’intesa per il rinnovo di contratto che scade proprio a giugno 2022. Il ragazzo ha già rifiutato offerte da Newcastle e Wolverhampton per il futuro, e piaceva anche alla Juventus, motivo per cui nel caso il Milan dovrebbe andare poi a fronteggiare anche la concorrenza dei bianconeri in un duello tutto italiano. Entrambe le compagini infatti non vorrebbero lasciarsi sfuggire un eventuale colpaccio a costo zero visto anche il valore economico e di grande potenziale di Kamara.