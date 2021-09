Inter, ritorno di fiamma per Kostic: Marotta ‘tenta’ l’Eintracht

L’Inter non ha abbondanato l’idea di rinforzare la fascia sinistra. Si profila un nuovo assalto a gennaio per uno dei preferiti da Simone Inzaghi.

L’Inter ha condotto una campagna acquisti intelligente nella sessione di calciomercato estiva. Ha ceduto giocatori importanti come Lukaku e Hakimi a cifre considerevoli e li ha sostituiti con il meglio che poteva permettersi: Dzeko, Dumfries e Correa. È mancata, però, la ciliegina sulla torta. Non è infatti arrivato l’esterno sinistro che tanto avrebbe fatto comodo a Simone Inzaghi per il suo 3-5-2. Ivan Perisic, il titolare della mancina, è infatti adattato a giocare a tutta fascia e la società avrebbe voluto acquistare un giocatore di ruolo. Uno degli obiettivi maggiormente inseguiti era Filip Kostic, che alla fine non è approdato alla Lazio come ormai sembrava certo e che è rimasto all’Eintracht Francoforte da separato in casa.

L’Inter pronta a un nuovo assalto a Kostic

Il 28enne serbo, con un contratto in scadenza nel 2023, doveva lasciare la Bundesliga per approdare in Serie A. Durante le ultime ore di mercato, però, il club tedesco ha deciso di non accettare l’offerta dei biancocelesti. Questo fa gioco all’Inter, che può tornare alla carica per gennaio con una nuova proposta.

I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Perisic più una cifra intorno ai quindici milioni di euro per portare l’esterno a Milano.