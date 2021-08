Le ultime di calciomercato hanno come protagonista la Juventus, ma non solo per la questione legata all’addio di Ronaldo. Ecco i dettagli

La Juventus è assoluta protagonista di queste ore di calciomercato. Tutto merito, o colpa dipende dai punti di vista, di Cristiano Ronaldo che ieri ha salutato definitivamente Torino e il mondo bianconero per iniziare la sua nuova avventura al Manchester United (dove è già stato dal 2003 al 2009) e non al City battuto dagli odiati cugini nei pressi del traguardo. Non solo CR7, però, tiene impegnata la dirigenza de ‘La Vecchia Signora’. Cherubini e soci lavorano infatti per regalare un sostituto all’altezza ad Allegri, in aggiunta a Moise Kean il cui ritorno è davvero a un passo. A proposito di ritorni, i bianconeri starebbero lavorando più o meno sottotraccia per un difensore di spessore internazionale con un passato in Serie A.

Parliamo di Antonio Rudiger, pilastro del Chelsea di Tuchel che alla fine della passata stagione ha trionfato in Champions battendo proprio i ‘Citizens’ di Guardiola. Rumors britannici ci riferiscono che i ‘Blues’ stanno trovando grosse difficoltà per ciò che concerne il rinnovo del contratto del tedesco in scadenza a giugno 2022. In questa impasse si starebbe inserendo la Juve, che fra un anno sarà pressoché obbligata a svecchiare il reparto arretrato. Il ventottenne ex Roma è il profilo ideale, ha esperienza, intelligenza tattica e soprattutto è prendibile a costo zero, seppur non va escluso che nel suo contratto sia presente una opzione per il rinnovo unilaterale di un altro anno. In tal caso, la Juve potrebbe ugualmente provarci offrendo soldi e contropartita al Chelsea.

Calciomercato Juventus, 42 milioni per Rudiger

A Rudiger, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe garantire un quadriennale da almeno 7 milioni di euro netti (ora ne prende 6) visto che con il Decreto Crescita andrebbe a risparmiare un bel po’ fronte lordo. Un totale insomma di circa 42 milioni di euro.

A.R.