L’Inter vince anche la seconda gara di campionato, imponendosi per 3-1 sul campo del Verona. Decisivi Lautaro Martinez e il nuovo arrivato Joaquin Correa.

Non è iniziata bene la partita dell’Inter, passata in svantaggio al 15’ al Bentegodi dopo un errore di Handanovic che ha spianato la strada allo scavetto di Ilic. A riportare il match contro il Verona in parità, è stato Lautaro Martinez al 47’ della ripresa, incornando di testa e siglando la rete al debutto stagionale in una gara uffciale. El Toro è stato poi, al 58’, al centro di un episodio che ha innescato le polemiche nerazzurre per un contatto in area tra l’argentino e Martin Hongla. Il direttore di gara, coadiuvato anche dal Var ha ritenuto lo scontro non sanzionabile, considerando accentuato il movimento di Lautaro. A cambiare il match, poi, sono state le sotituzioni operate da Simone Inzaghi. Vidal subentrato a Brozovic ha regalato dinamismo al centrocampo e soprattutto, Joaquin Correa sceso in campo al posto di Martinez ha spaccato la partita. Gol dell’1-2 del neoacquisto nerazzurro all’83’ minuto e doppietta del Tucu, a sigillare la vittoria dell’Inter, nei minuti di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo last minute | Arriva a zero

LEGGI ANCHE >>> Verona-Inter, contatto Lautaro Martinez-Hongla: che polemiche!

Verona-Inter 1-3, tabellino e classifica

RETI: 15′ Ilic, 47′ Lautaro, 83′, 95′ Correa

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Magnani (75′ Dawidowicz), Gunter, Ceccherini (52′ Casale); Faraoni (76′ Sutalo), Martin (76′ Tameze), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri (60′ Lasagna).

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (65′ Vidal), Calhanoglu (88′ Vecino), Perisic (65′ Dimarco); Dzeko (88′ Sensi), Lautaro (75′ Correa)

CLASSIFICA: Inter 6, Udinese 4, Lazio 3, Roma 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Cagliari 1, Juventus 1, Spezia 1, Salernitana 0, Torino 0, Sampdoria 0, Empoli 0, Fiorentina 0, Genoa 0, Verona 0, Venezia 0