Cristiano Ronaldo è a un passo dall’addio dalla Juventus e le parti non si lasciano nel migliore dei modi

È un finale di calciomercato bollente da parte della Juventus, che a sorpresa si ritrova senza probabilmente il proprio uomo principale, ovvero Cristiano Ronaldo, che è ormai a un passo dall’approdo al Manchester City. È rottura totale con i bianconeri e non ci sono possibilità che si torni indietro, il portoghese lascia la Juventus dopo tre stagioni anticipando di un anno l’addio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Doppia mossa di Raiola

La Juventus non aveva nei piani un addio già in questa sessione di calciomercato e per questo non è rimasta soddisfatta della mossa del portoghese. Ieri la società è rimasta infastidita dall’atteggiamento di Ronaldo e ha convocato Mendes per risolvere definitivamente la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Super colpo in Premier

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: bianconeri infastiditi dalla situazione

Juventus e Ronaldo dunque non si lasciano benissimo, visto che i bianconeri volevano mantenere il portoghese per un’altra stagione per poi programmare con calma il futuro mentre il classe 1985 voleva a tutti i costi andare via e alla fine ha trionfato lui. Impossibile trattenere un giocatore controvoglia, ma comunque la società non ha gradito i suoi comportamenti e lo cede anche dopo uno scontro con il procuratore che non sembra essere stato delicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, può riaprirsi lo scambio | Ritorno last minute

Più di 100 gol in bianconero realizzati in tre anni per Ronaldo che ora è pronto a vivere una nuova avventura con la maglia del Manchester City.