Tutto ruota intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dirà addio: svolta Icardi, ecco il lavoro di Mino Raiola

Sono ore concitate in casa Juventus per quanto riguarda l’addio di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è ad un passo dall’addio ai bianconeri. Il suo futuro sarà altrove con la possibilità di vederlo anche alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Nella giornata di ieri è arrivato l’incontro con Jorge Mendes con la dirigenza torinese che gli ha svelato la sua richiesta: 30 milioni di euro per lasciarlo partire subito. Così la Juventus è alla ricerca di profili interessanti per rinforzare subito il fronte offensivo.

Calciomercato Juventus, Icardi intreccio con Kean

Nella giornata di ieri alla Continassa è arrivato anche il noto agente, Mino Raiola, che ha avuto un colloquio con la dirigenza bianconera. L’intreccio potrebbe essere quello con uno dei suoi assistiti, Moise Kean, sempre accostato anche ad un possibile ritorno a Torino. Di proprietà dell’Everton, l’attaccante della Nazionale italiana vuole andar via e così ci potrebbe essere ancora una volta l’idea PSG.

In questo modo l’operazione sbloccherebbe quella successiva di Mauro Icardi, voglioso di tornare anche in Serie A. L’attaccante argentino è stato in passato la prima scelta della Juventus, ora potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di calciomercato il suo passaggio in bainconero.

Attualmente Icardi è ai box per infortunio, ma la sua voglia di essere protagonista è davvero tanta dopo l’arrivo di Messi a Parigi.