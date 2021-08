La Juventus si prepara per la gara con l’Empoli e Massimiliano Allegri parla dell’addio di Cristiano Ronaldo in conferenza

La Juventus vive giornate infuocate per via dell’addio di Cristiano Ronaldo e quest’oggi sull’argomento è intervenuto anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Di seguito sono riportate le due dichiarazioni: “Ieri parlando con Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare alla Juve. Stamattina non si è allenato e per questo non sarà convocato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio e cash per Vlahovic | La risposta di Commisso

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: parla Allegri

“I ragazzi sono tutti responsabili. Ora con l’assenza di Cristiano sono tutti più responsabili. Ci sono tanti giovani e bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista. La differenza la farà quanto in fretta riusciremo a raggiungere un equilibrio mentale per vincere e gestire le partite” – ha dichiarato il tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Doppia mossa di Raiola

Deluso da Ronaldo? “No, assolutamente. Cristiano ha fatto una sua scelta. Nella vita le cose passano. Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandissimi campioni e grandissimi allenatori. È una legge di vista. Resta la Juve che è la cosa più importante e la base solida per i risultati. È stato tre anni e ha dato il suo apporto, ora va via e la vita va avanti”.