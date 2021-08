Saranno ore intense in casa Juventus per trovare il possibile sostituto di Cristiano Ronaldo, pronto a dire addio negli ultimi giorni di calciomercato

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra essere arrivata ai titoli di coda. Un colpo duro da incassare per i tifosi bianconeri con la stessa dirigenza torinese che è al lavoro in queste ore frenetiche per trovare il suo possibile erede. Così il campione portoghese potrebbe essere nel mirino del Manchester City con il francese Mbappe ad un passo dal Real Madrid. Una sessione estiva di calciomercato pazza con Messi che si è trasferito nei giorni scorsi al PSG.

Calciomercato Juventus, Aubameyang nel mirino per il post Ronaldo

Così come svelato dal portale “indykaila News” su Twitter la Juventus subito avrebbe chiesto informazioni all’Arsenal per l’attaccante dei ‘Gunners’, Pierre-Emerick Aubameyang, ma al momento non sarebbe ancora arrivato un no al top club italiano. La situazione è in fase di stallo con diverse possibilità di arrivare all’ex attaccante del Milan.

Tutto dipenderà dai tempi per la cessione di Cristiano Ronaldo, che ha svelato a tutti di non voler vestire più la maglia della Juventus. Nella giornata di ieri è arrivato a Torino anche il suo noto agente, Jorge Mendes, che ha avuto un incontro con la dirigenza bianconera. La richiesta del top club italiano è quella di portare un’offerta di circa 30 milioni di euro: dopodiché il campione portoghese è libero di partire immediatamente.

In queste lunghe ore frenetiche la stessa società italiana sta vagliando numerosi obiettivi di mercato per trovare l’erede di Cristiano Ronaldo. Soltanto cinque giorni al termine della sessione estiva di calciomercato: la Juventus ce la farà?