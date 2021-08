Calciomercato Juventus, può riaprirsi lo scambio | Ritorno last minute

Calciomercato Juventus: l’ennesimo infortunio di Ramsey può sancire la definitiva rottura. Possibile scambio last minute: cifre e dettagli

La Juventus e Massimiliano Allegri devono subito fare i conti con il nuovo stop di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha accusato un problema fisico all’esordio contro l’Udinese ed è già costretto ai box per diverse settimane. L’ennesimo stop in bianconero che potrebbe anche sancire la definitiva rottura del rapporto con la Juve. A causa della mancanza di offerte, il tecnico toscano ha provato ad adattare l’ex Arsenal davanti alla difesa, un esperimento durato però solo una gara ufficiale. Il 30enne è sempre in cima alla lista dei partenti e, nonostante non sia ancora arrivata nessuna richiesta, Cherubini farà di tutto per liberarsi di Ramsey entro il 31 agosto. Potrebbe così riaprirsi l’idea di scambio con il Barcellona: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, può riaprirsi Ramsey-Pjanic | Tutti i dettagli

Il gallese è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 15-20 milioni di euro, con un ingaggio piuttosto elevato da oltre 7 milioni netti l’anno. Cifre che hanno finora scoraggiato tutte le possibili pretendenti del giocatore, anche nella ricca Premier League. Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile scambio col Barcellona per Miralem Pjanic. Il bosniaco è di fatto nella stessa situazione di Ramsey: in uscita dal club blaugrana ma in una situazione di stand-by. Negli ultimi giorni di mercato le due società potrebbero così tornare a ragionare sul possibile scambio. Un affare che accontenterebbe tutte le parti in causa liberando i due club dei rispettivi ‘pesi’ a bilancio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Inoltre, l’eventuale partenza di Ramsey libererebbe anche lo slot per gli extra-comunitari necessario alla Juventus per dare l’assalto a Gabriel Jesus in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Barcellona.