Un sorteggio decisamente complicato quello riservato a Napoli e Lazio, in vista dei prossimi gironi di Europa League

Il calciomercato sta per chiudere i battenti e dopo i sorteggi di Champions League nelle scorse ore, è adesso il turno di Napoli e Lazio che saranno impegnate nell’Europa League 2020/21. Un girone di ferro per la squadra di Luciano Spalletti, inserita nel gruppo C insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Non è andata meglio all’ex Napoli Sarri che con la sua Lazio vuole provare a stupire anche in ambito europeo. Il club capitolino dovrà invece vedersela nel gruppo E con Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. Percorso in salita dunque per Spalletti e Sarri mentre per la Roma di Josè Mourinho, invece, sulla carta appare tutto più semplice. I giallorossi saranno protagonisti della Conference League e la squadra allenata dallo ‘Special One’ dovrà vedersela con gli ucraini dello Zorya, il Cska Sofia ed i norvegesi del Bodø/Glimt nel girone C.