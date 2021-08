Cristiano Ronaldo non sarà più un giocatore della Juventus: nel suo futuro ci sarà un ritorno al passato inaspettato

Ultimi giorni infuocati nel calciomercato della Juventus. Il futuro di Cristiano Ronaldo in poco tempo ha avuto una svolta decisiva, partendo dalla visita di Jorge Mendes a Torino. lì probabilmente si è deciso che il portoghese avrebbe lasciato la Juventus prima della fine della sessione estiva per i trasferimenti. Questa mattina infatti CR7 si è presentato alla Continassa, ma solo per salutare i compagni. Poco dopo anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha annunciato l’addio di Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi giorni il club che sembrava più vicino al portoghese sembrava essere il Manchester City, ma non sarà quella la sponda della città dove CR7 andrà a giocare. Infatti per lui si apre un pazzesco ritorno al Manchester United che ha superato i ‘Citizens’. Il portoghese tornerà dove ha vinto tutto giocando per ben nove anni e diventando uno dei simboli del club. Le cifre dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 28 milioni di euro.