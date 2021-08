Ultime ore di calciomercato per la Juventus che sta salutando Cristiano Ronaldo: novità dalla Spagna, il big rinnova

Il passo falso in casa dell’Udinese ha deluso le aspettative di inizio stagione della Juventus di Allegri che, domani sera, affronterà all’Allianz Stadium a caccia dei primi tre punti in campionato. Saranno ore bollenti quelle che la Juventus è destinata a vivere fino al prossimo 31 agosto. L’imminente chiusura del calciomercato estivo porterà con sè, con ogni probabilità, il trasferimento last minute di Cristiano Ronaldo diretto a Manchester sponda City. Con il portoghese in uscita, per la ‘Vecchia Signora’ c’è la necessità di rinforzare pesantemente l’attacco anche se, dalla Spagna, non arrivano buone notizie. Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Barcellona ed Ousmane Dembele sarebbe destinati a prolungare l’attuale accordo dell’esterno in scadenza nel giugno 2022. Il calciatore si sarebbe convinto a restare in Catalogna e, dopo l’addio di Messi, Laporta non ha intenzione di perdere a zero tra un anno un altro big. Ecco quindi che la pista, ventilata ormai da mesi, che avrebbe portato Dembele nella Torino bianconera sembrerebbe destinata a sfumare definitivamente.

Calciomercato Juventus, addio Dembele: firma imminente

Dembele, come riportato, dovrebbe firmare un prolungamento da 13 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2025.

Nell’ultimo anno Dembele ha messo a segno 11 reti con 5 assist vincenti in 44 apparizioni, tra campionato e coppe, nella scorsa stagione agli ordini di Koeman.

La firma sul nuovo contratto dovrebbe arrivare entro la fine di settembre, dopo l’annuncio del rinnovo di Pedri.