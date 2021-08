Il Milan monitora con attenzione la situazione contrattuale di Kessié e prepara l’eventuale assalto al sostituto

Il Milan si prepara al rush finale prima della chiusura del calciomercato estivo. Dopo aver chiuso anche il colpo Bakayoko a centrocampo, l’ultimo tassello che Maldini e Massara devono aggiungere è un trequartista che possa fare le veci di Calhanoglu e alternarsi con Brahim Diaz. I nomi sono diversi, da Jesus Corona a Junior Messias, ma anche Vlasic. Il club rossonero sta cercando di valutare l’opzione più conveniente e ideale sia in termini economici che in termini tecnici. Nel frattempo, però, la società deve valutare anche la situazione di Franck Kessié che non ha ancora rinnovato il suo contratto e potrebbe diventare un problema per il Milan che infatti sta già cercando un sostituto e tra i candidati selezionati da Paolo Maldini, il nome più caldo arriva dalla Juventus.

Calciomercato Milan, se Kessié non rinnova pronto l’assalto a McKennie

Come già raccontato nei giorni scorsi, il giocatore individuato dal Milan come eventuale sostituto di Kessié sarebbe Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, arrivato in Serie A lo scorso anno, si è messo in mostra con la maglia della Juventus, realizzando 6 gol tra campionato e Champions League e trovando molto spazio sotto la gestione Pirlo. Con il ritorno di Allegri le gerarchie sono cambiate e l’americano classe ’98 non rappresenta più una prima scelta, anche se le sue doti di inserimento potrebbero ancora far molto comodo ai bianconeri. Il Milan lo ritiene il profilo adatto a rimpiazzare, eventualmente, Kessié.

La Juventus chiede circa 25-30 milioni di euro per lasciare andare McKennie, il Milan vorrebbe, però, inserire il cartellino di Alessio Romagnoli per cercare di abbassare la richiesta della ‘Vecchia Signora’. Gli ultimi giorni di mercato si prospettano infuocati anche sull’asse Milan-Juventus.