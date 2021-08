Il calciomercato della Juventus passa dall’arrivo di un nuovo attaccante: ecco un nome clamoroso per il post Ronaldo

Solo quattro giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e per la Juventus è tempo di pensare al post Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro è in uscita, lo attende il Manchester United e lascerà un vuoto importante nell’attacco della squadra di Massimiliano Allegri. In tal senso, con CR7 vicinissimo alla cessione, sono diversi i nomi accostati alla società bianconera per l’attacco. Da Kean a Icardi, una sorpresa potrebbe arrivare, tuttavia, direttamente dalla Serie A. Il quotidiano ‘Repubblica’ oggi in edicola sostiene come Allegri stia cercando alternative e tra i nomi spuntati nelle ultimissime ore vi sarebbe anche quelle di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Torino e lascerà con ogni probabilità la società di Cairo prima del 31 agosto.

Calciomercato Juventus, idea Belotti: lo scenario

Un cambio di sponda clamoroso per l’attaccante campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Nell’ultimo anno la punta di Calcinate nell’ultima sfortunata stagione in granata ha comunque messo a segno 13 reti e 7 assist in 36 presenze tra Coppa Italia e Serie A.

Una situazione con la Juventus che sta valutando anche il prestito di Scamacca ma con un Belotti in più, in lista, per cercare di tornare a vincere in Italia ed Europa.

Andrea Belotti è quindi una delle carte in mano alla Juventus per rinforzare il reparto avanzato, orfano di Cristiano Ronaldo.