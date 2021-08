Il Milan si muove negli ultimi giorni di calciomercato, con qualche colpo ancora in canna. Possibile svolta per il trequartista in entrata

Il Milan va a caccia di possibili colpi di qualità in entrata per completare la sua rosa. In particolare, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter, i rossoneri potrebbero puntare su un altro profilo di grande esperienza internazionale e talento. Stiamo parlando di James Rodriguez che ha messo il suo talento in evidenza a sprazzi nelle ultime stagioni. Il calciatore colombiano è a un nuovo bivio del suo futuro e molto presto potrebbe lasciare l’Everton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo last minute | Arriva a zero

Sicuramente è un nome che si inserirebbe al meglio nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli per caratteristiche tecniche, ma anche nell’ottica della partecipazione alla Champions League. La trattativa potrebbe subire una nuova svolta nelle prossime ore, ad ormai poche ore dal gong finale.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi Champions, l’Inter pesca il Real e la Juve il Chelsea | Girone di ferro per il Milan

Calciomercato Milan, svolta James Rodriguez: può liberarsi a zero

A fare il punto sul futuro del trequartista e sulle possibili evoluzioni della trattativa in ottica Milan è Rudy Galetti. Il giornalista, tramite il suo profilo Twitter, riporta come Paolo Maldini non abbia intenzione di mollare la pista e come sia intenzionato a effettuare un nuovo tentativo per averlo in prestito. La concretizzazione della pista è legato al rinnovo del calciatore, in scadenza a giugno 2022. Non è escluso, però, che l’Everton possa liberarlo anche a costo zero, il che agevolerebbe notevolmente il colpo. Il calciatore intanto ha fatto intendere la sua preferenza: preferisce l’Italia al Portogallo.