Antonio Conte si gode le vacanze e intanto pensa al futuro ma un club lo snobba dopo il possibile esonero del proprio tecnico

È un inizio di stagione particolare per Antonio Conte, che dopo aver vissuto due anni importanti avviando anche un progetto solido, si ritrova senza panchina a causa dell’addio voluto da lui stesso con i nerazzurri subito dopo lo scudetto vinto. Alla base della decisione c’è la crisi societaria che non permetteva di fare un mercato di livello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Idea a sorpresa, Inter ko

Ora l’allenatore pugliese si sta godendo le vacanze sapendo che prima o poi potrebbe arrivare una chiamata. L’obiettivo infatti è quello di attendere che succeda qualcosa nelle altre squadra sia di Serie A che dell’estero per poi cogliere la palla al balzo e tornare in panchina. Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Arsenal ma tutto sembra essere rientrato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio eccellente | La super offerta del Bayern

Calciomercato, niente Arsenal per Conte: Wenger traghettatore e Rodgers in estate

I ‘Gunners’ non stanno vivendo un inizio di stagione da ricordare e i risultati sono sicuramente negativi. Per questo motivo si starebbe pensando a un esonero di Mikel Arteta ma nonostante ciò non sembra essere la volta buona per il ritorno di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da ‘Indykaila News’, infatti, l’idea della società sarebbe quella di affidare la panchina ad Arsene Wenger fino a giugno per poi firmare l’accordo con Brendan Rodgers per la nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, mossa anti-Juventus | No al maxi scambio

Non viene preso in considerazione dunque Antonio Conte, che resterà libero in attesa di novità da altre squadre.