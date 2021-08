Calciomercato Juventus: non è ancora deciso il futuro di Cristiano Ronaldo. Ipotesi scambio last minute: tutte le cifre e i dettagli

Ad otto giorni dalla chiusura del calciomercato estivo non c’è ancora chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ieri l’attaccante portoghese è partito dalla panchina nell’esordio stagionale della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, e nonostante gli annunci del tecnico in conferenza e di Pavel Nedved c’è ancora incertezza sul destino del cinque volte Pallone d’Oro. CR7 sembra intenzionato a lasciare la Juve con un anno di anticipo e spera ancora nella Premier League. Le due piste ancora percorribili sono quelle che portano a Manchester, sponda City e United. I Red Devils sono pronti a riaccogliere il portoghese, mentre Mendes l’avrebbe proposto anche a Guardiola. Ecco il possibile affare in extremis con il Manchester United: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Uno dei sogni in entrata in casa bianconera è sempre il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora rinnovato con il Manchester United. Il suo futuro resta così in bilico e sulle sue tracce ci sono anche Real Madrid e PSG. La Juve potrebbe però approfittare della situazione di Ronaldo per proporre uno scambio ai Red Devils: come Pogba, CR7 è in scadenza nel 2022 e mai così in bilico in bianconero. Tuttavia, l’intenzione del club inglese è quella di fare di tutto per trattenere il francese. Lo United aprirebbe ad uno scambio per Cristiano Ronaldo solo con l’inserimento nella trattativa di Martial.

L’attaccante è ormai una riserva nelle gerarchie di Solskjaer e non è affatto incedibile: la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, come quella dell’ex Real Madrid. Un eventuale scambio che resta comunque di difficile realizzazione, soprattutto alla luce dei tempi ormai ristretti. Il futuro di CR7, però, non è ancora scritto.