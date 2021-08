Il calciomercto della Juventus può vedere una clamorosa ipotesi per l’erede di Cristiano Ronaldo: Inter a mani vuote

Sono ore calde per la Juventus che, da qui ai prossimi nove giorni, proverà a mettere a segno gli ultimi colpi da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, abbracciato Locatelli dopo una lunghissima trattativa con il Sassuolo, ha di fatto confermato Cristiano Ronaldo. Non è un mistero che gran parte del calciomercato della Juventus passi dal destino dell’attaccante 36enne. In scadenza tra meno di un anno con la ‘Vecchia Signora’, l’asso ex Real è concentrato sulla sfida di campionato contro l’Udinese. Dal campo al le possibili trattative, la sempre più probabile permanenza del portoghese nell’attuale sessione di mercato porterà all’inevitabile addio, a zero, il 1 luglio 2022. Un’ipotesi che prende corpo con il passare delle settimane e la Juventus sta già valutando il possibile erede del cinque volte Pallone d’Oro. L’ultima, clamorosa, idea porta al capitano del Napoli Lorenzo Insigne. In scadenza nel 2022 come Ronaldo, l’esterno azzurro non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la società di De Laurentiis e partirà, salvo sorprese, a zero al termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Juventus, Inter ko: Insigne a zero

La Juventus può quindi pensare a Insigne per il post CR7, lasciando di fatto a bocca asciutta l’Inter. La società meneghina sta ‘inseguendo’ il profilo di Insigne ormai da diverse settimane, sin dall’addio di Lukaku.

La squadra di Simone Inzaghi, tra un anno, può vedere l’attuale capitano del Napoli vestirsi di bianconero.

Nell’ultimo anno, Insigne ha segnato 19 reti con 11 assist in 48 presenze complessive, tra campionato e coppe, con la maglia del Napoli.