A sorpresa Cristiano Ronaldo non è partito titolare nel match inaugurale di Serie A contro l’Udinese: possibile idea come sostituto

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è al lavoro per arrivare anche ad innesti negli ultimi giorni di agosto per regalare altri colpi ad Allegri dopo quello di Locatelli. La stagione dei bianconeri non è iniziata nel migliore dei modi con il pari collezionato ad Udine dopo il doppio vantaggio firmato Dybala-Cuadrado. Inoltre, la notizia che ha sorpreso tutti è stata quella della panchina iniziale di Cristiano Ronaldo: Allegri non l’ha fatto partire titolare spiegando che è stata soltanto una scelta tecnica per quanto riguarda la condizione fisica.

Calciomercato Juventus, Ronaldo futuro incerto: idea Martial

Così il suo futuro andrà monitorato attentamente nelle prossime ore: il campione portoghese potrebbe anche sorprendere tutti con l’addio in extremis. Al momento, però, non ci sarebbero conferme ufficiali, ma tutto sarà più chiaro. Lo stesso Pavel Nedved ha rivelato che il giocatore non partirà ora, ma non è detta l’ultima parola.

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato anche alcuni profili come sostituti per Ronaldo: l’idea di Federico Cherubini è quella dell’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus, già seguito a lungo in passato. Possibile anche l’idea beffa all’Inter con l’innesto del centravanti francese del Manchester United, Anthony Martial, che è stato accostato diverse volte alle compagini della Serie A.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con il futuro di Cristiano Ronaldo sempre molto incerto. Lo stesso portoghese è stato accostato alle big d’Europa, come PSG e Real Madrid.