L’Inter valuta un nuovo colpo per l’attacco: arrivano segnali importanti dalla Lazio ma la priorità è un’altra

L’Inter continua ininterrottamente il proprio lavoro per provare a completare la rosa negli ultimi dieci giorni di calciomercato. I nerazzurri hanno acquistato Edin Dzeko per l’attacco ma non basta, in quanto ci vuole un altro colpo importante per rimpiazzare la partenza di Romelu Lukaku, che si è trasferito al Chelsea.

Dalle altre squadre intanto arrivano segnali importanti per l’Inter. La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Pedro dalla Roma, Sarri aveva urgente bisogno di liquidità per un esterno d’attacco e così hanno tamponato in attesa di cedere Correa che piace all’Inter. Per questo motivo i tempi si allungano.

Calciomercato Inter, dalla Lazio segnali per Correa ma Thuram scala le gerarchie

Non c’è ancora la certezza che Correa diventi un nuovo attaccante dell’Inter, ma certamente l’acquisto di Pedro da parte della Lazio potrebbe aprire la porte al possibile trasferimento. La priorità però potrebbe non essere l’argentino: nelle ultime ore infatti starebbe scalando le gerarchie un altro obiettivo, ovvero Thuram Jr. L’attaccante del Borussia Monchengladbach ha vissuto un’annata positiva e si è contraddistinto anche in Champions League nelle gare proprio contro l’Inter.

Saranno dunque dieci giorni decisivi per il futuro dei nerazzurri che faranno la scelta definitiva riguardo l’attaccante che vestirà la maglia nerazzurra nella prossima annata.