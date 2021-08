La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri dopo l’arrivo di Locatelli: beffa Mourinho?

Ultimi giorni di mercato suggestivi anche per la Juventus alla ricerca di un nuovo profilo di assoluto valore per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Dopo l’acquisto ufficiale di Manuel Locatelli, la società bianconera vorrebbe regalare un nuovo innesto importante all’allenatore livornese. Negli ultimi giorni il profilo di Miralem Pjanic è stato accostato con insistenza al top club d’Italia: nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la trattativa, ma attenzione anche ad un possibile ritorno alla Roma. Lo stesso tecnico bianconero sarebbe entusiasta di poter lavorare nuovamente con il giocatore blaugrana, attualmente in lista di sbarca dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino della Roma

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” sulle tracce del centrocampista bosniaco ci sarebbe anche la Roma con Mourinho pronto ad accoglierlo a braccia aperte. In ogni caso per lui si tratterebbe di un ritorno a casa visto che ha già vestito la maglia giallorossa e quella bianconera. Nell’ultima stagione Pjanic si è seduto spesso in panchina sotto la gestione di Koeman che gli ha preferito altri calciatori. Il suo futuro sarà lontano da Barcellona per tornare a splendere come proprio ai vecchi tempi. La Juventus al momento sembra essere in vantaggio, ma attenzione a José Mourinho che potrebbe rappresentare l’alternativa.