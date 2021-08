Manuel Locatelli è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus: tutta la verità sulla formula, le cifre

Novità importanti per quanto riguarda il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. L’ex Sassuolo è stato annunciato nella giornata di ieri come nuovo calciatore bianconero: le cifre del suo passaggio hanno fatto scatenare un po’ tutti.

Dal sito ufficiale del top club italiano si può leggere di “un’acquisizione gratuita a titolo temporanea fino al 30 giugno 2023. Soltanto a partire dalla stagione 2022/2023 è previsto l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”. La formula con un prestito gratuita per le prossime due stagioni ha fatto storcere il naso ai più.

Calciomercato Juventus, la verità sulle cifre di Locatelli

Così il giornalista Giovanni Armanini, esperto di sport business, ha raccontato tutta la verità sulla formula con alcuni tweet che hanno chiarito la vicenda del centrocampista della Nazionale italiana: “Operazione Locatelli. La Juve era l’unica interessata (City e Shakhtar invenzioni). Il Sassuolo non ha problemi di cassa (ci pensa Mapei) ma necessita di una plusvalenza”. Poi ha aggiunto: “L’obbligo di riscatto contabilmente permette di registrare la plus subito anche senza incasso. La Juve non ha liquidità immediata quindi dilaziona il più possibile come fa chiunque da anni, unica uscita l’ingaggio. E inoltre non si carica l’ammortamento subito (essendo prestito)”.

Infine, lo stesso giornalista ha rivelato l’ultimo inidizio: “Piccola postilla: differenza tra liquidità e dilazioni Inter e Juve non c’è nel breve, ma nel lungo (piano strategico) si. Proprietà Inter gestisce ordinario in vista di possibile futura cessione, proprietà Juve a meno di terremoti tra 10 anni è ancora lì. Infatti i secondi hanno fatto aumento di capitale i primi operazione Oaktree. Più analisi e meno indignazione, vi fa bene alla salute”.