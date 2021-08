L’Inter continua a cercare un attaccante ma deve anche risolvere le situazioni legate a Sanchez e Vidal: ecco il parere del giornalista

L‘Inter ha chiuso due importanti colpi di mercato, Dzeko e Dumfries, nonostante le dolorose partenze di Hakimi e Lukaku, ma la società vuole aggiungere qualche tassello per cercare di rimanere la squadra da battere in maniera indiscussa. Beppe Marotta è a caccia di un altro attaccante per completare il reparto e tra i nomi più caldi delle ultime ore c’è quello di Marcus Thuram, oltre ai meno recenti come Duvan Zapata o Joaquin Correa. Inoltre ci sono anche situazioni ancora da risolvere come quella legata ad Arturo Vidal. In merito al mercato nerazzurro è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’.

Calciomercato Inter, la situazione di Vidal, Sanchez e Correa

In merito ad Arturo Vidal e anche ad Alexis Sanchez il giornalista ha detto: “l’Inter sta pagando le situazioni Sanchez e Vidal, hanno stipendi assolutamente fuori mercato e condizioni fisiche precarie”. In una situazione finanziaria così complicata, per i nerazzurri potrebbe risultare difficile tenere in rosa due giocatori che spesso hanno dimostrato di essere predisposti a frequenti infortuni.

Tra gli obiettivi, invece, rimane caldo Joaquin Correa ma la Lazio non ha ancora dato il via libera. In merito il giornalista Sandro Sabatini ha detto: “Per quanto riguarda Correa, credo che vogliano andare oltre i 30 milioni di euro, poi dipenderà tutto dalla formula. Lotito, se continua a chiedere 40 milioni e subito, rischia di tenerselo in rosa”.