Calciomercato Juventus, su de Ligt c’è l’interesse di vari top club europei e il futuro è in bilico: triplo colpo, se parte l’olandese

La Juventus ha finalmente accontentato Massimiliano Allegri. Chiusa l’operazione Locatelli col Sassuolo in sede di calciomercato, sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 35 milioni di euro totali compresi i bonus. Il tecnico livornese potrà, quindi, contare sulle prestazioni di colui che era il primo obiettivo per la mediana. Il talento azzurro potenzierà un reparto in evidente difficoltà, dopo una trattativa lunga ed estenuante.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, resta vigile anche sul fronte uscite. In particolare, non è da escludere un eventuale addio di Matthijs de Ligt in difesa. Sul gioiello olandese ci sarebbe il forte interesse di Barcellona, PSG e Manchester City. Gli spagnoli, però, sono in grave difficoltà dal punto di vista economico e starebbero proponendo scambi e pagamenti irrealizzabili. Nonostante l’ex Ajax sia ritenuto incedibile dai piemontesi, un’offerta da 80-90 milioni potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera. In caso di partenza del classe ’99, il club di Agnelli potrebbe realizzare un triplo colpo.

Calciomercato Juventus, triplo colpo se parte de Ligt

I bianconeri avrebbero già in mente un piano per affrontare l’abbandono della nave di de Ligt. Innanzitutto, realizzerebbero subito un grande colpo nella retroguardia, per garantire ad Allegri un sostituto all’altezza. Parte del denaro, poi, verrebbe reinvestito per acquistare uno tra Pjanic e Tolisso a centrocampo, nomi che la Juventus continua a tenere d’occhio.

Infine, la ‘Vecchia Signora’, rinforzerebbe anche l’attacco con un affare in prospettiva 2022, quando non ci sarà più il pesante ingaggio di Ronaldo e avrà un margine di spesa più ampio. Matthijs de Ligt può dire addio, ma la Juve ha già pronto il piano di riserva.