L’Inter continua la ricerca dell’attaccante e tenta il colpo dal Real Madrid: offerta troppo bassa, no secco dei ‘Blancos’

Sono ore movimentate quelle che sta vivendo l’Inter, che dopo un calciomercato tranquillo a parte la cessione di Achraf Hakimi, si è trovata a dover vendere anche l’attaccante Romelu Lukaku. L’addio a sorpresa è arrivato sia per la sua volontà che per l’offerta importante giunta dal Chelsea.

Ora i nerazzurri sono a caccia di un nuovo colpo per l’attacco e sono tanti i nomi usciti in questi giorni. Dalla Spagna intanto fanno sapere di un’offerta dell’Inter per l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic, che però non sarebbe andata a buon fine. I nerazzurri avrebbero offerto soltanto 3 milioni di euro.

Calciomercato Inter, offerta troppo bassa per Jovic: no Real Madrid

No secco dunque da parte dei ‘Blancos’ per l’Inter che ha offerto una cifra troppo bassa per provare ad arrivare a Luka Jovic. Il serbo è ormai in uscita dal Real Madrid e per questo i nerazzurri avrebbero provato il colpo low cost, ma chiaramente a quelle cifre il club spagnolo non ci ha pensato due volte prima di rifiutare. L’Inter dunque deve continuare a lavorare per cercare un nuovo nome per l’attacco.

Ci sono ancora diverse alternative per l’Inter, da Zapata a Correa o nomi come Weghorst e Insigne, mentre per Jovic la strada è in salita ma non sono da escludere nuovi tentativi.