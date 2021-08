Cristiano Ronaldo offeso dopo le continue voci sul suo futuro: ecco i pareri dei giornalisti

La situazione di Cristiano Ronaldo ha un po oscurato un acquisto molto importante come quello di Manuel Locatelli, ufficializzato ieri dalla stessa Juventus. Il portoghese sta vivendo una situazione di malcontento e il suo sfogo su Instagram ha sottolineato quale sia il suo stato d’animo in questo momento. CR7 è intervenuto con un post per spiegare la reale situazione e per rispondere alla mancata accoglienza di Carlo Ancelotti. Attualmente Ronaldo è in bilico e non sa ancora se rimarrà o meno un giocatore bianconero. In merito a questo argomento è intervenuto a ‘Radio Radio’ il giornalista Sandro Sabatini che si è espresso così:

Calciomercato Juventus, Ronaldo: “Resterà controvoglia”

“Non ho capito perché Cristiano Ronaldo si è offeso. Lui sa che il suo procuratore Mendes lo ha offerto in giro e stavolta non gli è andata bene. Resterà alla Juventus controvoglia. Allegri gli ha fatto un discorso motivazionale per spronarlo a cercare di vincere con la squadra. Secondo me, si è offeso di più perché Ancelotti ha detto che non lo vuole (ride, ndr)”.

Gli ultimi 12 giorni di calciomercato verteranno molto sul profilo del cinque volte Pallone d’Oro. Ad oggi nessuna squadra ha concretamente affondato il colpo ma quella più in orbita sembra essere il Manchester City.. A ‘Radio Radio’ è intervenuto anche l’opinionista Roberto Pruzzo: “Se Ronaldo vuole cambiare, c’è poco tempo”.