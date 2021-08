Il Milan continua a cercare sul mercato un fantasista per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Calhanoglu. Ipotesi di scambio con il Real.

Il Milan è sempre vigile sul calciomercato per sondare tutte le possibilità che si possano concretizzare per portare in rossonero un nuovo fantasista. Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, infatti, il ruolo di trequartista è coperto dal solo Brahim Diaz. Paolo Maldini starebbe lavorando per imbastire uno scambio con il Real Madrid per portare a Milano Isco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Apertura della big

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vicino l’accordo per il rinnovo di Lautaro| Le ultime

Calciomercato Milan, Romagnoli al Real per arrivare a Isco

I Blancos, dopo le partenze di Sergio Ramos e Raphael Varane, hanno bisogno di acquistare un difensore centrale e i rossoneri potrebbero avere la carta giusta da giocare con il club madrileno. Alessio Romagnoli, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe fare al caso delle merengues, che in cambio cederebbero al Milan il centrocampista spagnolo. Anche l’accordo di Isco terminerà il prossimo giugno e i due club potrebbero scambiare i due giocatori, valutando il loro cartellino intorno ai 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE <<< Calciomercato Inter, addio Vidal | Scelta definitiva: risposta immediata

Per quanto riguarda gli ingaggi dei due calciatori, invece, c’è una sensibile differenza. Il fantasista percepisce uno stipendio netto di 7 milioni di euro e dovrebbe lasciare sul tavolo qualcosa, mentre il difensore rossonero guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione.