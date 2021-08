Calciomercato Inter, futuro Vidal | Idee chiare: doppio scenario

Il futuro di Arturo Vidal resta argomento molto chiacchierato sul calciomercato. La scelta del cileno e le prospettive per il centrocampista

L’Inter e Arturo Vidal, una storia d’amore che non è mai realmente decollata. Il centrocampista cileno ora sembra ai margini della rosa nerazzurra, nonostante l’alto stipendio da 6 milioni di euro a stagione. L’Inter, in caso arrivasse l’occasione giusta, libererebbe il cileno che, inutile nasconderlo, ha deluso le aspettative in maglia nerazzurra.

L’estate, però, sta volgendo al termine e l’ex Juventus è ancora a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘La Tercera’ nella giornata di ieri, l’Inter Miami ha spinto per avere Vidal in MLS. Risposta negativa del cileno che vuole l’Europa e giocarsi le sue carte per conquistare la Champions League.

Calciomercato Inter, il pensiero di Vidal e un futuro in bilico

L’intenzione del calciatore sarebbe probabilmente quella di trasferirsi all’estero, in particolare, mettersi alla prova in un top club di Premier League, Chelsea e Liverpool su tutti. Una situazione che, però, non è destinata a surriscaldarsi sul calciomercato. Le big inglesi non sembrano avere alcuna intenzione di puntare sul suo profilo. Al momento, dunque, l’ex Juventus resta a disposizione di Inzaghi, in attesa di una proposta che possa convincerlo a partire.