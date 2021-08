Calciomercato Inter, svolta attaccante | Scambio più cash!

Calciomercato Inter: è Marcus Thuram il nome nuovo per l’attacco. Ipotesi di scambio col Borussia Monchengladbach. Tutte le cifre e i dettagli

È Marcus Thuram l'ultimo nome per l'attacco dell'Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un secondo acquisto dopo Dzeko e, nei discorsi con Raiola per Dumfries, oltre a Kean si è parlato anche del figlio dell'ex difensore della Juventus. Il 24enne è un profilo gradito all'Inter, che l'avrebbe anche preferito a Kean, altro assistito discusso con Raiola. L'attaccante francese è infatti in grado di ricoprire più ruoli ed ha un costo piuttosto inferiore rispetto al classe 2000 di proprietà dell'Everton. Marotta e Ausilio stanno così ragionando anche su Thuram: la sua valutazione è di circa 30 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel 2023 con il Borussia Monchengladbach. Ecco la possibile offerta nerazzurro e l'ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, colpo Marcus Thuram | Il possibile scambio

La valutazione del Borussia Monchengladbach è di almeno 30 milioni di euro. Thuram si è infatti affermato in Bundesliga e ha già diversi estimatori, tra cui appunto l'Inter. Una cifra che il club nerazzurro potrebbe tentare di abbassare attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica. Una possibile carta da proporre potrebbe essere quella di Valentino Lazaro. Nell'ultima stagione il laterale austriaco ha giocato in prestito proprio nel 'Gladbach, che ha deciso di non riscattarlo nonostante un'annata nel complesso positiva. Tuttavia, se proposto come contropartita nell'affare Thuram, la società tedesca potrebbe ripensare al 25enne.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con l’Inter che vedrebbe abbassare il conguaglio economico a circa 20 milioni. Occhi puntati, dunque, anche sul fronte Thuram in casa nerazzurra. Vi terremo aggiornati.