Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico e la big di Premier League non esclude il colpaccio last minute

Sono ancora tante le discussioni riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo, che è tornato ad essere in bilico a due settimane dalla fine del calciomercato. Il portoghese non ha mai annunciato di voler restare alla Juventus ma non ha neanche detto il contrario, per cui se non ci dovessero essere delle soluzioni esterne resterebbe in bianconero.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Ronaldo sarebbe stato offerto al Manchester City che non avrebbe scartato del tutto l’ipotesi di un trasferimento. I ‘Citizens’ però al momento sono concentrati su Harry Kane e faranno di tutto per averlo, ma a questo punto il numero sette bianconero potrebbe diventare un’alternativa importante.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il City non scarta l’ipotesi ma priorità a Kane

Tutto è ancora possibile dunque riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo, che ora è concentrato sulla prima giornata di campionato contro l’Udinese ma intanto continua anche a pensare alle possibili soluzioni di addio. Il Real Madrid ha più volte smentito il suo ritorno mentre dal Manchester City sembrerebbe esserci un’apertura, anche se solo come piano B. Qualora non dovesse sbloccarsi dunque la trattativa con il Tottenham per Harry Kane, non è escluso che il club allenato da Pep Guardiola si fiondi su Ronaldo in questi ultimi giorni.

Per il portoghese sarebbe un ritorno clamoroso a Manchester, in quanto lo farebbe con la maglia diversa da quella dello United con cui ha già scritto la storia in passato.