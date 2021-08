Calciomercato Inter in fermento: idea a zero per il prossimo anno, con tanto di ‘sgarbo’ alla Juventus

Se per l’eredità di Lukaku il preferito rimane Duvan Zapata, per quella di Handanovic i nerazzurri non hanno ancora sciolto del tutto le riserve. Certo, un nome ‘forte’ c’è ed è quello di Onana che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. E forse non è un caso che il portiere camerunese abbia detto no, almeno per ora, al trasferimento al Lione dopo che i francesi erano riusciti a trovare un accordo con l’Ajax.

Erede Handanovic ‘gratis’, dunque, ma il prescelto potrebbe non essere il 25enne cresciuto nella cantera del Barcellona, bensì uno juventino. Non parliamo certamente di Szczesny, bensì di Mattia Perin. Il nome del classe ’92 di Latina potrebbe essere uscito nei colloqui recenti tra il suo agente Alessandro Lucci, lo stesso di Dzeko e Correa e altri in orbita nerazzurra, e appunto la dirigenza interista. Il pontino non ha speranze di diventare il portiere titolare della Juve, ne avrebbe invece per prendere il posto dello sloveno che il 14 luglio ha spento 37 candeline.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, big a zero: arrivata ‘offerta’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un big dalla Premier | ‘Assist’ Haaland

Calciomercato Inter, Perin stimato da tempo: ‘scippo’ a zero alla Juventus

Perin è molto stimato dal Ds nerazzurro Ausilio fin dai tempi della sua prima vera affermazione col Genoa e della rottura del legamento crociato (due volte nel giro di un anno) che gli frenò la carriera. Per l’Inter sarebbe una ‘occasione’ di mercato molto interessante, Perin compierà solo 29 anni il prossimo 10 novembre e può essere ‘scippato’ all’acerrima rivale senza tirar fuori nemmeno un euro.

A.R.