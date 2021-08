La Juventus continua a seguire con attenzione le tracce che portano a Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2022

Manuel Locatelli è il primo tassello della rivoluzione a centrocampo in casa Juventus. Il giocatore ex Sassuolo, ufficializzato ieri dalla Vecchia Signora, andrà a rinforzare la linea mediana della squadra di Massimiliano Allegri che, in queste ultime battute di calciomercato, sta provando a riportare in Italia Miralem Pjanic, scambiato appena una stagione fa con il Barcellona. Non solo, in vista della prossima annata, la Juventus segue con attenzione molti profili nazionali ed internazionali fra i quali spicca un nome di proprietà del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

Stiamo parlando di Leon Goretzka, mezz’ala del club bavarese e stella del calcio tedesco. Il giocatore classe 1995 originario di Bochum ha un contratto in scadenza nel 2022 con la maglia del Bayern Monaco ed un suo rinnovo non sembra all’ordine del giorno, con la Juventus che potrebbe approfittare di questa situazione.

Calciomercato Juventus, Goretzka nel mirino | I dettagli

Leon Goretzka, centrocampista centrale del Bayern Monaco, è quindi un serio obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri. Il giocatore classe 1995 ha una valutazione di circa 70 milioni di euro, ma, in caso di tentativo immediato della Vecchia Signora, non sarebbe di certo questa la cifra offerta.

In ogni caso, l’elevata valutazione del giocatore tedesco porta la Juventus ad aspettare che Goretzka si svincoli dal suo contratto con il Bayern Monaco per poi tentare l’affondo in modo tale da avere il giocatore a disposizione nella prossima stagione. Nell’ultima annata con la maglia della società tedesca, Goretzka ha collezionato 24 presenze in Bundesliga mettendo a segno 5 reti e fornendo 7 assist ai suoi compagni di squadra.