Haaland potrebbe finire nella big d’Inghilterra e fornirebbe un assist importante per la Juventus: colpaccio per la prossima stagione

Ci sono ancora tante incertezze sul futuro di Erling Haaland, uno degli attaccanti più forti e allo stessi tempo talentuosi del calcio mondiale. L’addio dal Borussia Dortmund potrebbe avvenire nella prossima sessione di calciomercato e da un suo eventuale trasferimento potrebbero scatenarsene altri a catena. Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, intervenuto a ‘Sport1’, ha parlato così del norvegese:

“Dovremo aspettare e vedere dove va dopo questa stagione. Real e Barcellona hanno problemi finanziari, quindi posso immaginare che si trasferisca in Inghilterra. Anche suo padre giocava lì. Potrei ben immaginare Liverpool per Haaland“. Qualora il norvegese dovesse andare ai ‘Reds’ tra un anno, potrebbe arrivare un assist per la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Liverpool punta Haaland e libera Salah: la Juve ci prova senza Ronaldo

In caso di acquisto di Haaland nel 2022, il Liverpool punterebbe sicuramente anche a una cessione di lusso e potrebbe essere in bilico la posizione di Mohamed Salah. L’egiziano può finire nel mirino della Juventus soprattutto con la scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo che è fissata proprio per il 2022. Con l’addio del portoghese dunque la Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno e potrebbe sfruttare l’occasione Salah.

L’egiziano ha qualità importanti e ha il contratto con il Liverpool fino al 2023, ma a questo punto si può pensare che non si arrivi fino alla scadenza.