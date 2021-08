Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Frecciata al centrocampista

Manuel Locatelli è un nuovo calciatore della Juventus. Arrivano dichiarazioni importante sul centrocampista italiano, arrivato dal Sassuolo

Settimane di trattative intense sono servite alla fine alla Juventus per centrare il colpo Manuel Locatelli. È il suo giorno: proprio nelle ultime ore, il centrocampista ha effettuato le visite mediche con il club bianconero. Un colpo che, a condizioni decisamente favorevoli per formula e pagamenti, garantisce un nome di assoluto valore per il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Il regista è probabilmente il tassello che mancava nella rosa bianconera per fare ordine in mezzo al campo. Un nome in ascesa che già nelle ultime stagioni al Sassuolo e in Nazionale ha dimostrato tutto il suo valore. Eppure c’è chi ancora vuole valutare il suo impatto anche in un top club come la Juventus.

Juventus, arriva Locatelli: le parole di Tacchinardi

E se c’è qualcuno che conosce bene il centrocampo della Juventus è Alessio Tacchinardi. L’ex calciatore bianconero ha commentato a ‘La Gazzetta dello Sport’ il colpo bianconero: “Al Milan Locatelli ha percepito la pressione, alla Juventus dovrà essere bravo a convincerci. Certe maglie pesano più di altre, quando ha indossato quella rossonera era un ragazzino e aveva responsabilità diverse. Alla Juventus devi avere motivazioni feroci, lui ci arriva da campione d’Europa e deve dimostrare fin da subito di aver fatto il salto di qualità. Credo sia pronto anche per questo”.