Il Milan potrebbe mettere le mani su nuovo difensore, un top player a parametro zero: le ultime in esclusiva di CalciomercatoWeb.it

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto, rinforzato con il riscatto di Tomori dal Chelsea per circa 30 milioni di euro. Per la dirigenza rossonera potrebbero far comodo le occasioni che capiteranno sul mercato degli svincolati. Uno di questi è Jerome Boateng e infatti sono sorte delle novità riguardo il centrale andato via a parametro zero dal Bayern Monaco. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da CalciomercatoWeb.it, Boateng è stato proposto al Milan che ha rifiutato.

Milan e Napoli, arriva il no per Boateng

Non solo il Milan. Sempre secondo le informazioni della nostra redazione, Boateng è stato proposto anche al Napoli. Il club partenopeo ha però rifiutato perché preferisce puntare su altri tipi di giocatori. Il difensore centrale apprezza molto l’ipotesi della Serie A, dove non ha mai giocato, ma le proposte degli intermediari non sono state accettate dai club citati in precedenza.

Raffaele Amato