Il Milan cerca nuove occasioni dalla big e spunta un nome importante per l’attacco: si tenta il colpo dal Barcellona

Il Milan è scatenato in questo calciomercato e dopo aver effettuato diverse operazioni sia in entrata che in uscita, continua a studiare i nuovi colpi da attuare in queste ultime due settimane per rinforzare ancora la rosa. In queste ore è spuntata una nuova possibilità per i rossoneri direttamente dal Barcellona.

Dal ‘The Sun’, infatti, fanno sapere che i rossoneri sarebbero sulle tracce di Philippe Coutinho insieme a Roma e Lazio. Anche la Juventus ha seguito la situazione del brasiliano soprattutto in passato, ma avrebbe rifiutato la proposta e ora il Milan sembrerebbe più propenso a cercare il colpo per l’attacco e battere la concorrenza italiana.

Calciomercato Milan, torna l’idea Coutinho: serve l’aiuto del Barcellona

Anche il Milan dunque si è inserito nella corsa per Philippe Coutinho, che è ormai fuori dal progetto Barcellona e il club catalano sta cercando la soluzione migliore per cederlo. Il problema principale è quello riguardante l’ingaggio, in quanto guadagna all’incirca 12 milioni di euro all’anno e per questo sarebbe una cessione importante per il tetto salariale spagnolo. Il Milan chiaramente non potrebbe accettare di pagare quelle cifre ma il Barcellona sarebbe disposto a contribuire nel pagamento dell’ingaggio.

Anche Lazio e Roma pensano al colpo ma il Milan può fare un affondo nei prossimi giorni visto che sta cercando di allestire una rosa importante per fare bella figura al ritorno in Champions League, competizione che mancava da ben sette anni in casa rossonera. Coutinho ha vissuto tre anni difficili con il Barcellona e ora può provare a rilanciarsi in Serie A.